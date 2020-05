In Nordrhein-Westfalen ist das erste Urteil im Zusammenhang mit den Missbrauchs-Fällen von Bergisch Gladbach gefällt worden.

Die auswärtige Strafkammer des Landgerichts Kleve in Moers verurteilte den 27-jährigen Angeklagten zu zehn Jahren Haft mit gleichzeitiger Einweisung in die Psychiatrie. Damit ging das Gericht über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus, die auf neun Jahre Haft plädiert hatte. Der Mann, ein Bundeswehrsoldat, soll seine leibliche Tochter sowie den Stiefsohn missbraucht haben. Daneben soll er sich an der Tochter des Mannes aus Bergisch Gladbach vergangen haben, durch den die Ermittlungen ausgelöst wurden, sowie an seiner eigenen Nichte. Die Ermittlungen zu dem bundesweiten Kinderpornografie-Tauschring hatten in Bergisch Gladbach begonnen und erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer.