Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, fordert mehr Engagement vom Staat zum Schutz von Kindern.

Hilfe und Schutz seien nicht zum Nulltarif zu erreichen, sagte Rörig im Deutschlandfunk. Es brauche mehr Geld und Personal, um Minderjährige gegen Missbrauch zu schützen. Die Ressourcen müssten auf allen Ebenen aufgestockt werden - bei Bund, Ländern, Kommunen und in zivilgesellschaftlichen Einrichtungen. Rörig kritisierte, das Thema Kindesmissbrauch werde immer noch oft verschwiegen. Sich hinter dem Tabu zu verstecken, bedeute aber ein Martyrium für Kinder und Jugendliche. Stattdessen müsse sich der Staat fragen, wo die perfiden Strategien der Täter aufgingen. Dann könne man Hilfsmaßnahmen für Mädchen und Jungen gezielter auf den Weg bringen.



Im Hinblick auf die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche setzt Rörig große Hoffnungen in Papst Franziskus. Er habe die Gräueltaten so ungeschminkt benannt wie kein Papst zuvor. "Es könnte sein, dass wir einen historischen Moment der katholischen Kirche erleben", so Rörig. Der Vatikan dürfe die Opfer künftig nicht mehr als Bittsteller sehen, die der Kirche schaden wollten. Rörig sieht vor allem Macht- und Abhängigkeitsstrukturen als Gründe dafür, dass es zu Missbrauchsfällen kommt. Diese seien in der Kirche besonders stark ausgeprägt. Zudem gebe es "keine gute Beschwerdekultur" und das Thema Sexualität werde tabuisiert.



Papst Franzsikus reist heute nach Dublin, um am Weltfamlilientreffen der katholischen Kirche in Irland teilzunehmen. Es ist das erste Mal seit 40 Jahren, dass ein Papst Irland besucht. Auch dort ist die Kirche mit zahlreichen Missbrauchsfällen konfrontiert und muss sich deswegen mit einem großen Imageverlust auseinandersetzen.