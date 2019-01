Im Fall des sexuellen Missbrauchs von Kindern auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Jugendämter des Kreises Lippe und des Landkreises Hameln-Pyrmont in Niedersachsen.

Es werde geprüft , ob die Behörden Fehler gemacht hätten, sagte der Detmolder Oberstaatsanwalt Vetter. 2016 wurde einer der Verdächtigen den Ermittlern zufolge Pflegevater eines kleinen Mädchens, das ebenfalls zu den Opfern gehören soll. Bereits Ende des Jahres sei beim Jugendamt eine Kindeswohlgefährdung angezeigt worden, heißt es.



Ein Sprecherin des Kreises Lippe teilte mit, das Jugendamt habe erst Ende 2018 von einer Strafanzeige wegen Kindesmissbrauchs erfahren. Das betroffene Mädchen sei noch am selben Tag in Obhut genommen worden. Die Anzeige von 2016 habe sich auf den Verdacht der Verwahrlosung eines Kindes bezogen, nicht auf einen möglichen Missbrauch. Die Einschätzungen seien an das zuständige Jugendamt im Landkreis Hameln-Pyrmont weitergeleitet worden.



Über einen Zeitraum von zehn Jahren sollen zwei Männer mindestens 23 Kinder sexuell missbraucht und kinderpornografisches Material hergestellt haben. Ein dritter Mann fungierte nach Ermittlerangaben als Auftraggeber. Es gehe um mehr als 1.000 Einzeltaten. Die Verdächtigen - ein 56-Jähriger aus Lügde, ein 33-Jähriger aus Steinheim bei Höxter und ein 48-Jähriger aus Stade in Niedersachsen - seien in U-Haft.