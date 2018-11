Nach der Katholischen Kirche will auch Evangelische Kirche in Deutschland die Missbrauchsfälle in ihren Einrichtungen umfassend aufarbeiten.

Bei der Synode in Würzburg kündigte die EKD-Präses Schwaetzer an, man werde Wissenschaftler damit beauftragen, das Ausmaß sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen und spezielle Risikofaktoren aufzudecken. Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm bat die Opfer um Vergebung und forderte eine Null-Toleranz gegenüber Tätern und Mitwissern. Dafür stehe die Kirche in der Pflicht.