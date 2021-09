Eine unabhängige Untersuchungskommission hat im katholischen Bistum Hildesheim eklatante Missstände im Umgang mit sexualisierter Gewalt festgestellt.

Wie das Bistum mitteilte, gab es während der Amtszeit des inzwischen verstorbenen Bischofs Janssen zwischen 1957 und 1982 massives Unrecht an Kindern in katholischen Heimen. Insbesondere im Bernwardshof in Hildesheim-Himmelsthür gebe es Berichte über physische, psychische und sexualisierte Gewalt. Die Gutachter warfen den damaligen Verantwortlichen eklatante Versäumnisse im Umgang mit den Fällen vor. Von kirchlicher Seite habe es Zuwendung und Schutz nur für die Täter gegeben. Die Betroffenen hätten hingegen keinerlei Hilfsangebote erhalten und seien mit ihrem Leid allein gelassen worden.



Die gegen Janssen persönlich erhobenen Vorwürfe konnten nicht aufgeklärt werden. Zwei frühere Messdiener hatten angegeben, von dem Bischof sexuell missbraucht worden zu sein. Der heutige Bischof Wilmer hatte daraufhin das Gutachten in Auftrag gegeben.

