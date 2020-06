Nachdem Bundesjustizministerin Lambrecht, SPD, sich bereiterklärt hat, Strafen für Kindesmissbrauch zu verschärfen, dringt die Union auf eine rasche Gesetzesänderung.

Der CDU-Abgeordnete Sensburg sagte der "Bild"-Zeitung, die Strafverschärfung sollte unverzüglich auf den Weg gebracht und noch vor der Sommerpause beschlossen werden. Lambrecht selbst sagte gestern Abend im ZDF, sie habe ihr Haus angewiesen, schnellstmöglich eine Regelung vorzulegen.



Die Union hatte in den vergangenen Tagen Druck gemacht und eine Strafrechtsänderung dahingehend gefordert, dass Kindesmissbrauch in jedem Fall als Verbrechen eingestuft wird und auch Strafen in Zusammenhang mit Kinderpornografie erhöht werden. Die Ministerin hatte die Forderungen zunächst zurückgewiesen.