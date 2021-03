Im Missbrauchskomplex Münster hat das Landgericht einen 27-Jährigen zu neun Jahren Gefängnis verurteilt.

Der Mann aus Aachen soll mehrfach schwere sexuelle Gewalt an Kindern verübt haben, darunter an dem Ziehsohn des im Hauptprozess angeklagten IT-Technikers. Das Gericht begründete das Strafmaß mit dem ausführlichen Geständnis des 27-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre und acht Monate Haft gefordert. Zudem hatte sie sich für eine anschließende Sicherungsverwahrung ausgesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig



Münster ist neben Lügde und Bergisch Gladbach einer von drei großen Tatkomplexen in Nordrhein-Westfalen, die seit 2019 aufgedeckt wurden. Bundesweit laufen Verfahren gegen fast 30 Beschuldigte. Gegen mehrere Männer wurden bereits Haftstrafen verhängt.

