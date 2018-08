"Die Stadt blüht, wenn großartige Institutionen zusammenarbeiten", sagt der Erzbischof von Boston dem neuen Chefredakteur des Boston Globe. Die Institutionen, die gute Kumpel sein sollen, sind die Katholische Kirche und die Medien. Später wird der "Boston Globe" enthüllen, welche Verbrechen von Priestern an Kindern der Erzbischof vertuscht hat.

Der großartige Satz stammt aus dem Film "Spotlight", und seit gestern Nacht hören sich die Nachrichten wie eine Wiederholung dieses Films an: In Pennsylvania wurden in den vergangenen 70 Jahren 1.000 Kinder Opfer sexueller Gewalt, mehr als 300 Priester wurden zu Tätern. So steht es im Bericht einer Grand Jury. Der Generalstaatsanwalt, der die fast 900 Seiten starke Untersuchung vorstellte, sprach von jahrzehntelanger Vertuschung durch die katholische Kirche - und erwähnte zugleich lobend, dass die Bistümer die Recherchen unterstützt hätten.

1.000 Opfer - das schockiert und ist doch Routine

Das Leid der Kinder und ihrer Familien lässt sich nicht beziffern. Aber Medien und Öffentlichkeit reagieren auf Zahlen: 1000 - das schockiert. Und ist doch Routine: Schon wieder ein Bericht, schon wieder sind die meisten Fälle verjährt, schon wieder äußern hohe Geistliche Bedauern. Pittsburghs Kirchgänger wurden am Sonntag vorgewarnt: "Trauriges und Tragisches" erwarte sie, hörten sie von der Kanzel, so als handele es sich um einen Opernstoff.

Die USA, Deutschland, Irland, Australien, Chile - diese Länder haben ihren Missbrauchsskandal, in vielen anderen steht eine öffentliche Auseinandersetzung aus. Ein bisschen hat die Kirche durch die Konfrontation mit den Medien gelernt: Das Jammern über eine angeblich antikatholische Pogromstimmung fällt leiser aus, in Deutschland wurden Leitlinien geändert, die chilenische Bischofskonferenz bot ihren Rücktritt an. Der irischen Kirche versprach der frühere Papst Benedikt XVI. redliche Aufklärung. Der aktuelle Papst Franziskus gründete eine Kinderschutz-Kommission.

Sexualmoral, Zölibat, Korpsgeist, Amtsverständnis

Und doch: Es gibt institutionelle Bedingungen, die Verbrechen und Vertuschen ermöglicht haben. Diesem Zusammenhang geht die katholische Kirche wortreich aus dem Weg. Sicher: DEN Täter gibt es nicht, auch nicht den katholischen. Manche der betroffenen Priester sind pädophil, manche setzen Sexualität als Machtmittel ein, manche hätten lieber erwachsene Partner, kommen aber nur an Kinder heran.

Trotz aller Differenzierung sind katholische Komponenten nicht zu übersehen: die Sexualmoral, der Zölibat, der Korpsgeist, das Amtsverständnis. Es ist beliebt, davon abzulenken: Schuld seien die sexuelle Befreiung, das gesellschaftliche Klima, heißt es dann. Unterleibsfixierung? Amtsüberhöhung? - Das denken sich die Medien bloß aus. Und so werden Taten nicht angezeigt, auch wenn in Leitlinien anderes steht. Opfer werden mit Schweigegeld ein zweites Mal verachtet, auch wenn das Geld als Anerkennung des Leids deklariert wird. Die großartige Institution wähnt sich weltlichen Autoritäten überlegen. Immer noch.

Dr. Christiane Florin ( Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Christiane Florin, Jahrgang 1968, ist Redakteurin für "Religion und Gesellschaft" beim Deutschlandfunk. Bis 2015 leitete sie die Redaktion von Christ&Welt in der Wochenzeitung "Die ZEIT". Ihre Erfahrungen als Lehrbeauftragte für Politikwissenschaft an der Universität Bonn verarbeitete sie in dem Essay "Warum unsere Studenten so angepasst sind" (Rowohlt 2014). 2017 veröffentlichte sie das Buch "Weiberaufstand. Warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen" (Kösel).