In der Debatte um Kindesmissbrauch und Kinderpornografie plädiert Bundesjustizministerin Lambrecht jetzt doch für härtere Strafen. Taten wie der schreckliche Fall in Münster seien schwere Verbrechen, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hier müssten die höchsten Strafen gelten, die das deutsche Recht kenne.

Damit würde die Mindeststrafe von bislang sechs Monaten auf ein Jahr angehoben. Dasselbe forderte die Ministerin auch für die gewerbsmäßige Verbreitung von Kinderpornografie. Die Union hatte in den vergangenen Tagen eine Strafrechtsänderung gefordert mit dem Ziel, dass Kindesmissbrauch in jedem Fall als Verbrechen und nicht länger als Vergehen eingestuft wird. Laut Strafgesetzbuch müssten die Taten dann mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden.

Meinung kurzfristig geändert

Lambrecht hatte die Forderungen zunächst zurückgewiesen und dafür Kritik geerntet. Sie erklärte, der pauschale Ruf nach einer Strafrechtsverschärfung führe nicht weiter. Wichtiger sei es, den Ermittlern mehr Möglichkeiten zu geben und sie gut auszustatten. Darüber hinaus argumentierte sie, wichtiger als härtere Strafen sei ein breiter gesellschaftlicher Dialog und ein genaues Hinsehen von allen, um Kinder vor Missbrauch zu schützen.



In besonders schweren Fällen ist bei Kindesmissbrauch derzeit eine Höchststrafe von 15 Jahren möglich. Zudem können Gerichte eine anschließende Sicherungsverwahrung verhängen. Am Wochenende war ein Fall von schwerem sexuellen Missbrauch mehrerer Kinder in Münster bekannt geworden. Der 27 Jahre alte Hauptverdächtige war wegen Kinderpornografie-Besitzes zweifach vorbestraft.