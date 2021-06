Bundespräsident Steinmeier hat für den Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen eine "Haltung des Hinschauens" gefordert.

Dieser Kampf sei eine moralische und politische Pflicht, sagte Steinmeier in Berlin. Jede und jeder Einzelne stünden in der Verantwortung. Der Bundespräsident empfing Vertreterinnen und Vertreter des Nationalen Rats gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Das Gremium legte zum Abschluss seiner Arbeit in dieser Legislaturperiode einen Maßnahmenkatalog vor, der eine Handlungsempfehlung für die nächste Bundesregierung ist. Ziel müsse demnach sein, Schutz und Hilfen bei sexualisierter Gewalt und Ausbeutung zu verbessern, kindgerechte Gerichtsverfahren zu gewährleisten und die Forschung zum Thema weiter voranzubringen.



Der Nationale Rat hatte sich vor rund eineinhalb Jahren konstituiert und besteht aus Vertretern und Vertreterinnen von Politik, Kirchen, Verbänden und Betroffenen.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.