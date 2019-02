Im Skandal um verschwundene Beweisstücke zu Missbrauchsfällen auf einem nordrhein-westfälischen Campingplatz richtet das Landesinnenministerium eine gesonderte Abteilung ein.

Ressortchef Reul kündigte in einer Sondersitzung des Innenausschusses die Gründung einer "Stabstelle Kindesmissbrauch" an. Diese solle Ermittlungs-Defizite systematisch aufarbeiten. Nach Angaben des CDU-Politikers wird die Abteilung von einem erfahrenen Kriminalbeamten geführt. Im lippischen Lügde sollen jahrelang zahlreiche Kinder sexuell missbraucht und dabei gefilmt worden sein. Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.



Inzwischen wird laut Staatsanwaltschaft auch gegen einen 16-Jährigen ermittelt. Er soll kinderpornografisches Material besessen haben, das auf dem Campingplatz entstanden sei. Drei weitere Verdächtige sind auf freiem Fuß.