In Berlin wird heute eine Studie über sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in der DDR vorgestellt.

Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hat dazu die Schilderungen von 75 Betroffenen und außerdem 27 schriftliche Berichte von Opfern ausgewertet. Dabei wurde auch der Frage nachgegangen, ob solche Taten in der DDR mehr und länger tabuisiert worden sind als in den alten Bundesländern.