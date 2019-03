In der DDR war das Thema Kindesmissbrauch stärker und länger tabuisiert als in den alten Bundesländern.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Unabhängige Kommission, die sich mit sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen in der DDR befasst hat. In der jetzt vorgelegten Studie heißt es, weder privat noch öffentlich sei über sexuelle Gewalt in Familien oder in staatlichen Einrichtungen gesprochen worden. Solche Vorfälle hätten nicht in das Bild der - Zitat - heilen sozialistischen Gesellschaft gepasst. Die Heimerziehung habe als geschlossenes System innerhalb der DDR gegolten, heißt es weiter. Wenn Jungen oder Mädchen nach Misshandlungen und Missbrauch versucht hätten zu fliehen, sei dies spätestens an der Staatsgrenze gescheitert. Solche Fluchtversuche oder auch Suizidversuche hätten zur Folge gehabt, dass die Jugendlichen in noch restriktivere Heime oder gar in die geschlossenen Jugendwerkhöfe verlegt worden seien.



Der Studie liegen Schilderungen von 75 Betroffenen und 27 schriftliche Berichte von Opfern zu Grunde.