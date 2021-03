Im Missbrauchskomplex Münster verkündet das Landgericht heute ein weiteres Urteil.

Verantworten muss sich ein 27-jähriger Mann. Er soll mehrfach schwere sexuelle Gewalt an Kindern verübt haben, darunter an seinem eigenen Ziehsohn. Die Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre und acht Monate Haft für den IT-Techniker. Zudem sprach sie sich für eine anschließende Sicherungsverwahrung aus. Letzteres lehnt die Verteidigung ab. Münster ist neben Lügde und Bergisch Gladbach einer von drei großen Tatkomplexen in Nordrhein-Westfalen, die seit 2019 aufgedeckt wurden.



Gestern wurde bekannt, dass Ermittler in Nordrhein-Westfalen seit Ende Februar die Räumlichkeiten von 73 weiteren Beschuldigten wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie durchsucht hatten. Einzelne Beschuldigte hätten sich geständig geäußert.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.