Der Vatikan hat sich bestürzt über die zahlreichen Fälle von Kindesmissbrauch durch Priester in den USA geäußert.

Zu dem Bericht aus Pennsylvania, nach dem sich über 300 Priester in den vergangenen 70 Jahren an Tausenden Minderjährigen vergangen haben, gebe es lediglich zwei Worte: "Scham und Bedauern". Die Missbrauchsfälle seien "kriminell und moralisch verwerflich". Sowohl die Verantwortlichen als auch diejenigen, die diesen Missbrauch ermöglicht hätten, sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Weiter hieß es, der Papst stehe an der Seite der Opfer.



Zuvor hatte die katholische Bischofskonferenz in den USA als Lehre aus dem Skandal Reformen angekündigt. Unter anderem wolle man neue und vertrauliche Kanäle schaffen, um es Opfern zu erleichtern, Fehlverhalten von Kirchenleuten anzuzeigen. Zudem dürften belastete Bischöfe nicht mehr die Möglichkeit haben, interne Ermittlungen gegen sie zu behindern.