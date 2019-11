Im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach ist ein weiterer mutmaßlicher Täter festgenommen worden.

Der Mann sitze in Rheinland-Pfalz in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Justizministeriums. Weitere Details nannte er nicht. Damit befinden sich nun insgesamt neun Männer in Untersuchungshaft, sieben davon in Nordrhein-Westfalen.



Die Männer sollen Kinder sexuell missbraucht und Fotos und Videos davon in Chat-Gruppen mit bis zu 1.800 Mitgliedern verbreitet haben. Die Ermittler gehen von weiteren Tätern und Opfern aus.