Im Fall des hundertfachen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde gibt es einen weiteren Beschuldigten.

Wie die Polizei in Bielefeld mitteilte, handelt es sich um einen 57-jährigen Mann. Gegen ihn sei aufgrund der Zeugenaussage eines minderjährigen Opfers ein Verfahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs eingeleitet worden. Er besitze eine Parzelle auf dem Campingplatz, die durchsucht werde.



Vor dem Landgericht Detmold wurde heute der Strafprozess gegen zwei Angeklagte im Fall Lügde fortgesetzt. Das Verfahren gegen einen weiteren Mann war am zweiten Verhandlungstag abgetrennt worden. In der vergangenen Woche hatten alle Beschuldigten Geständnisse abgelegt.