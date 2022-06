Schwestern tanzen mit den Kindern eines Kinderheims einen Ringeltanz in Frankfurt an der Oder. (Imago / United Archives /Erich Andres)

Demnach gaben bei einer Befragung unter ehemaligen DDR-Heimkindern 95 Prozent an, in ihrer Kindheit und Jugend, nicht nur während der Heimzeit, emotionale Vernachlässigung erlebt zu haben, 93 Prozent körperliche Vernachlässigung. 68 Prozent berichteten von körperlicher Misshandlung und 54 Prozent von sexuellem Missbrauch. Im Durchschnitt waren die Befragten sechs Jahre in den Einrichtungen.

Studie nicht repräsentativ

Die Ergebnisse der Stichprobe von insgesamt 273 Menschen mit DDR-Heimerfahrungen sind nicht repräsentativ. Schätzungsweise haben bis zu 500.000 Kinder und Jugendliche von 1949 bis 1989 zeitweise in Kinderheimen und Jugendwerkhöfen der DDR gelebt.

An dem Forschungsverbund "Testimony" sind Psychologen, Mediziner und Historiker der Universität Leipzig, der Medical School Berlin, der Alice-Salomon-Hochschule Berlin und der Universität Düsseldorf beteiligt.