Sie könne nicht nachvollziehen, dass man ein Sondervermögen über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr auflege, hierbei aber knausere, sagte sie dem Magazin "Der Spiegel". Studien belegten, dass sich jeder in frühkindliche Bildung investierte Euro drei- bis vierfach auszahle . Die Kinder bekämen höhere Schulabschlüsse, hätten in der Folge höhere Einkommen und zahlten dann mehr Steuern. Doch vier Milliarden für die nächsten zwei Jahre seien offenbar das Maximum, was sich bei den Verhandlungen der Ampel-Koalition herausholen lassen konnte. Das sei ihr völlig unverständlich. Das Kitasystem in Deutschland befinde sich bereits im Kollaps. Dreyer beklagte, Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte hätten einfach keine Lobby.