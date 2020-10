Wegen der Corona-Pandemie schließt die Kinokette Cineworld vorübergehend ihre Häuser in Großbritannien und den USA.

Davon sind etwa 45.000 Beschäftigte in mehr als 600 Spielstätten betroffen, wie das Unternehmen in London mitteilte. Die Branche hatte zuletzt Hoffnungen auf den neuen James-Bond-Film "No Time to Die" gesetzt, dessen Start aber erneut verschoben wurde. Cineworld ist die weltweit zweitgrößte Kinokette.

