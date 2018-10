Die beiden größten deutschen Kino-Ketten, Cinestar und Cinemaxx, sollen bald denselben Eigentümer haben.

Der britische Kinobetreiber Vue International, dem bereits Cinemaxx gehört, erwirbt die Cinestar-Gruppe von dem australischen Unternehmen Event Hospitality & Entertainment Limited (EVT). Die Cinestar-Gruppe mit Sitz in Lübeck betreibt bundesweit 55 Kinos, zwei weitere sollen bis Mitte 2019 eröffnet werden. Auf die Standorte und die rund 2.700 Mitarbeiter soll der Verkauf keine Auswirkungen haben. Cinemaxx betreibt in Deutschland und Dänemark 32 Kinos. Das Bundeskartellamt muss über die Übernahme noch entscheiden.



EVT begründete den Verkauf mit dem Wunsch, sich auf den Kinomarkt in Australien und Neuseeland zu konzentrieren. Man glaube an die Zukunft der Kinobranche, allerdings befinde sich dort der größere Anteil der eigenen Kinoaktivitäten.