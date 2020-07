Die Schauspielerin Olivia de Havilland ist tot.

Sie starb im Alter von 104 Jahren in Paris, wie ihre Agentur mitteilte. De Havilland war einer der letzten noch lebenden Stars aus der Zeit des klassischen Hollywood. In "Vom Winde verweht" von 1939 spielte sie die Rolle der Melanie, der Schwägerin der Hauptfigur Scarlett O'Hara. Dafür erhielt sie eine ihrer insgesamt fünf Oscar-Nominierungen. Gewonnen hat sie zwei Mal, für die Filme "Mutterherz" und "Die Erbin".



Ein Rechtsstreit mit dem Filmstudio Warner Brothers, den Olivia de Havilland in den 1940-er Jahren ausfocht, führte dazu, dass Schauspieler unter besseren Bedingungen arbeiten konnten.