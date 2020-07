Die Schauspielerin Olivia de Havilland ist im Alter von 104 Jahren gestorben.

Sie spielte in rund 50 Filmen mit und erhielt zwei Mal einen Oscar: für "Mutterherz" und "Die Erbin". Weltberühmt wurde sie mit "Vom Winde verweht" von 1939, in dem sie die Rolle der stillen und großherzigen Melanie spielte, der Schwägerin der Hauptfigur Scarlett O'Hara.



Zu Beginn ihrer Karriere in den 1930-er Jahren spielte Olivia de Havilland in insgesamt acht Filmen an der Seite von Errol Flynn, etwa in "Unter Piratenflagge" und "Robin Hood, König der Vagabunden".



In den 1950-er Jahren kehrte sie Hollywood den Rücken und zog nach Paris.