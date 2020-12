Der südkoreanische Filmregisseur Kim Ki Duk ist im Alter von 59 Jahren gestorben.

Wie die baltische Nachrichtenagentur BNS mitteilte, starb er während eines Besuchs in Lettland in einem Krankenhaus nach einer Covid-19-Erkrankung. Kim hatte im Jahr 2012 bei den Filmfestspielen in Venedig den Goldenen Löwen für sein Drama "Pieta" gewonnen.



In Cannes und bei der Berlinale wurde er zudem als bester Regisseur ausgezeichnet. Kim war wegen häufiger drastischer Gewaltszenen in seinen Filmen umstritten. In Südkorea gab es zudem Vorwürfe gegen ihn, Schauspielerinnen sexuell bedrängt zu haben.

