Die katholischen Bistümer in Deutschland haben bis Ende vergangenen Jahres mehr als 19 Millionen Euro an Opfer von sexualisierter Gewalt in der Kirche gezahlt.

Das ergab eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes unter den 27 Diözesen.

Demnach gingen insgesamt mehr als 2.600 Anträge bei den Bistümern ein. Das Bistum Regensburg zahlte mit mehr als 9,6 Millionen Euro die höchste Summe unter den einzelnen Diözesen. Die Summe kommt laut Bistum unter anderem durch die hohe Zahl der Fälle beim Knabenchor Regensburger Domspatzen zustande.



Im vergangenen Jahr hatte die Deutsche Bischofskonferenz ein neues System zur Anerkennung erlittenen Leids für alle Bistümer beschlossen. Seit Januar orientieren sich die kirchlichen Ausgleichszahlungen für Opfer sexualisierter Gewalt an der Höhe ziviler Schmerzensgelder. Betroffene können bis zu 50.000 Euro als Einmalzahlung erhalten. Hinzu kommt die Übernahme von Therapiekosten. Die neue Verfahrensordnung sieht außerdem vor, dass eine Unabhängige Kommission über die Anträge entscheidet.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.