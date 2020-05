Die Evangelischen Landeskirchen in Deutschland haben sich auf gemeinsame Rahmenbedingungen zu Entschädigungen für Missbrauchsopfer geeinigt.

Dabei stehe die individuelle Aufarbeitung im Mittelpunkt, sagte die Sprecherin des Beauftragtenrates, Fehrs, dem Evangelischen Pressedienst. Materielle Leistungen würden gemeinsam mit den Betroffenen festgelegt. Dafür werde es lediglich eine Plausibilitätsprüfung einer unabhängig arbeitenden Kommission geben, sagte Fehrs. Die Höhe der möglichen Summen orientiere sich an gesetzlichen Schmerzensgeldbemessungen.



Zudem will die Evangelische Kirche ab Oktober mehrere Studien zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in Auftrag geben. Die Studien sollen zeigen, durch welche Strukturen Missbrauch in der Kirche begünstigt wird.



Auch die katholische Kirche hatte vor einigen Wochen angekündigt, Missbrauchsopfer materiell zu entschädigen.