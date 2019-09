Papst Franziskus hat sich mit einer Videobotschaft an die Bevölkerung Madagaskars gewandt und sie zum Schutz der Natur aufgerufen.

Madagaskar sei bekannt für seine Naturschönheiten, sagte das katholische Kirchenoberhaupt. Es sei die Pflicht der Menschen, sie zu hüten. Franziskus wird am Freitag zu einem zweitägigen Programm in der madagassischen Hauptstadt Antananarivo erwartet. Von dort reist er zu einem Tagesbesuch auf den Inselstaat Mauritius.



Zuvor hatte der Papst die Regierungen der Welt dazu aufgerufen, konsequent gegen den Klimawandel vorzugehen. Es sei an der Zeit, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aufzugeben, sagte er während des Angelus-Gebets auf dem Petersplatz in Rom. Die Politik stehe in der Verantwortung, drastische Maßnahmen zu ergreifen, damit der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur begrenzt werde. Auch sollten die Menschen über ihre täglichen Konsumentscheidungen und ihre Einstellung zur Schöpfung nachdenken.



In einer Videobotschaft hatte er gesagt, die Ozeane enthielten den größten Teil des Wassers und die größte Vielfalt an Lebewesen auf dem Planten. Vieles davon sei aus unterschiedlichen Gründen bedroht. Gläubige sollten dafür beten, dass Politiker, Wissenschaftler und Ökonomen zusammenarbeiteten, um die Weltmeere zu schützen.