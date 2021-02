Der Kölner Kardinal Woelki schließt angesichts der Kritik an der Missbrauchsaufarbeitung im Erzbistum persönliche Konsequenzen nicht aus.

Er sagte der Rheinischen Post, die Übernahme von Verantwortung, die er von allen anderen verlange, werde er auch sich selbst abverlangen. Die Zeitung hatte ihn gefragt, ob er möglicherweise zurücktrete, wenn ihm das neu in Auftrag gegebene Gutachten des Juristen Gercke ein pflichtwidriges Verhalten attestiere.



Woelki sagte, er habe schmerzliche Fehler begangen und hoffe sehr, dass der Vertrauensverlust wiedergutzumachen sei.



Der Kardinal ist in die Kritik geraten, weil er ein Gutachten unter Verschluss hält, in dem der Umgang des Bistums mit Missbrauchs-Vorwürfen gegen katholische Priester untersucht wird. Woelki führt dafür unter anderem rechtliche Bedenken an.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.