Papst Franziskus hat zum ersten Advent zur Hilfe für notleidende Menschen aufgerufen.

Es sei die Zeit, die Herzen zu öffnen, sagte der Pontifex bei seinem Mittagsgebet in Rom. Wer an Weihnachten nur an Konsum und Geschenke denke, verpasse die Wiederkunft Christi.



Unterdessen haben die beiden großen Kirchen in Deutschland ihre traditionellen Spendenkampagnen zur Weihnachtszeit mit Gottesdiensten in Stuttgart und Wiesbaden begonnen. Das katholische Hilfswerk "Adveniat" rückt die Lage junger Menschen in Lateinamerika in den Mittelpunkt. Die evangelische Hilfsorganisation "Brot für die Welt" startete ihre Spendenaktion unter dem Leitwort "Hunger nach Gerechtigkeit".