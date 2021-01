Papst Franziskus hat einen Welttag für Großeltern und ältere Menschen eingeführt.

Sie seien das Verbindungsglied zwischen den Generationen, um Lebenserfahrung an die Jungen weiterzugeben, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche im Anschluss an das Angelus-Gebet. Ihre Stimme sei wertvoll, weil sie die Völker an ihre Wurzeln erinnerten. Allerdings würden sie oft vergessen, betonte Franziskus. Der Gedenktag soll am vierten Sonntag im Juli begangen werden. Geplant ist eine Messe im Petersdom. Die genaue Ausgestaltung des Gottdienstes und eines möglichen Rahmenprogramms hänge von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab, hieß es.

