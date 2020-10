Protestanten in aller Welt feiern heute den Reformationstag.

Die Gottesdienste finden in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie unter strengen Auflagen statt. Dabei wird an die Anfänge der evangelischen Kirche vor rund 500 Jahren erinnert. Der Augustinermönch Martin Luther verbreitete um den 31. Oktober 1517 von Wittenberg aus 95 Thesen gegen kirchliche Missstände. Damit leitete er die Reformation der Kirche ein.



Der Reformationstag am 31. Oktober ist gesetzlicher Feiertag in neun Bundesländern.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.