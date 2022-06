ARD-Recherche

Eine Recherche von Journalisten deutet auf neue Vertuschungsversuche von Missbrauch in der katholischen Kirche hin. (dpa / picture alliance / Ralf Hirschberge)

Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Recherche des ARD-Politikmagazins "report München" und der spanischen Tageszeitung "El País". Stehle hat demnach bewirkt, dass in den späten Siebzigerjahren mindestens ein Priester aus Deutschland, gegen den schwere Missbrauchsvorwürfe erhoben wurden, nach Paraguay versetzt wurde. Weitere beschuldigte Priester, unter anderem aus Spanien und Kolumbien, habe er in den Neunzigerjahren in seiner Diözese arbeiten lassen.

Derzeit läuft eine unabhängige Untersuchung zur Zeit Stehles als Adveniat-Geschäftsführer und als Südamerika-Koordinator der Deutschen Bischofskonferenz. Im vergangenen Jahr waren Missbrauchsvorwürfe gegen Stehle selbst bekanntgeworden.

