Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben ihre diesjährigen Spendenkampagnen zur Weihnachtszeit begonnen.

Die evangelische Hilfsorganisation "Brot für die Welt" startete mit einem Festgottesdienst in Stuttgart ihre Aktion. Ohne Gerechtigkeit werde der Hunger bleiben, betonte die Präsidentin der Organisation, Füllkrug-Weitzel. Alle Menschen sollten satt werden, hier und weltweit. Bundestagspräsident Schäuble sagte in einem Grußwort, in der satten Wohlstandsgesellschaft würden die meisten Menschen den Hunger nach Brot nicht mehr kennen, aber ein Verlangen nach Gerechtigkeit schon.



Das katholische Hilfswerk "Adveniat" eröffnete seine Kampagne mit einem Gottesdienst in Wiesbaden. Das Augenmerk richtet sich auf die Jugend in Lateinamerika. Das Motto lautet "Chancen geben - Jugend will Verantwortung". Der Limburger Bischof Bätzing sagte in seiner Predigt, Armut und soziales Unrecht trieben junge Menschen auf Abwege. Noch nie sei die Welt so bedroht, gefährlich und gewaltvoll gewesen wie heute.