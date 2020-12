Im Aachener Dom beginnt die bundesweite Sternsinger-Aktion.

Wegen der Coronavirus-Pandemie fällt der Auftakt kleiner aus als üblich. Nur zwölf Kinder sind anwesend, wenn die Spendenaktion mit bundesweit 300.000 Sternsingern eröffnet wird. Das Motto heißt in diesem Jahr: "Heller denn je, die Welt braucht eine frohe Botschaft." Vor einem Jahr hatten die Sternsinger rund 52 Millionen Euro gesammelt. Das Geld ist für Kinderprojekte bestimmt.



Der katholische Brauch findet diesmal coronabedingt weitgehend ohne persönliche Kontakte statt. Geplant sind Videobotschaften der als Heilige drei Könige verkleideten Kinder, Auftritte in Gottesdiensten und das Verteilen von Segensbriefen. Normalerweise klingeln die Sternsinger an den Haustüren, singen und hinterlassen den Segensspruch C+M+B.

