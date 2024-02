Die Kirchen rufen für die Zeit vor Ostern zum Umdenken auf. (epd-bild/Heike Lyding)

Die katholische Aktion des Hilfswerks Misereor unter dem Titel „Interessiert mich die Bohne“ wird mit einem Gottesdienst in Ludwigshafen eröffnet und beschäftigt sich mit der schwierigen Lage von Kleinbauern in Kolumbien. Die evangelische Kirche startet ihre jährliche Aktion "7 Wochen Ohne" in Osnabrück. Unter dem Motto„Komm rüber! Sieben Wochen ohne Alleingänge“ wird diesmal dazu aufgerufen, in Gemeinschaft zu leben.

