Osterfeiern in Deutschland

Die Spitze der Dreikönigskirche in Dresden (Sachsen) (Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa)

Der evangelische Landesbischof in Bayern, Bedford-Strohm, sagte, die verzweifelten Menschen in der Ukraine wolle man in die eigene Mitte nehmen. Der katholische Eichstätter Bischof Hanke appellierte an die Christen, die österliche Botschaft auch zu den Menschen in die Ukraine und nach Russland zu tragen.

Warnung vor alten Feindbildern

Der Münchner Kardinal Marx warnte die Menschen davor, angesichts des Krieges in alte Feindbilder zurückzufallen. Damit würden Herzen, Köpfe und Seelen über Generationen hinweg durch Hass vergiftet. Der katholische Dresdner Bischof Timmerevers erklärte, es sei wichtig, dass Menschen, die Frieden suchten, beieinander blieben - mit den Menschen in der Ukraine und mit den Menschen in Russland. Der Landesbischof der evangelischen Landeskirche Württemberg, July, rief die Menschen auf, für das Leben und den Frieden einzutreten.

