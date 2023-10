An dem Ökumenischen Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg nahmen auch Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier teil. (picture alliance / dpa / Pool AP / Gregor Fischer)

Steinmeier sagte am Abend im ARD-Fernsehen, im Prozess der deutschen Wiedervereinigung habe der Westen nicht die Notwendigkeit gesehen, sich zu verändern. Das sei ein "Teil des Dilemmas". Den Menschen in Ostdeutschland gehe es nicht um das Materielle, sondern um das Gefühl, gleichwertig zu sein. Dabei gebe es Unwuchten. Es habe in der Vergangenheit seitens des Westens das Signal für viele Ostdeutsche gegeben: "Ihr habt ein falsches Leben gelebt." Die ostdeutsche Geschichte müsse mehr Teil der gemeinsamen Geschichte werden.

Hinter vielen Punkten, die unter der Überschrift Ost-West-Unterschiede zusammengefasst werden, steht Steinmeier zufolge zunehmend die Frage nach den Differenzen zwischen Stadt und Land. Im Osten lebten viele im ländlichen Raum . Dort erführen sie, wie Vereine stürben, wie die letzte Kneipe schließe und die Wege zu Schulen und Ärzten immer weiter würden. Darauf müsse man noch viel stärker schauen, führte Steinmeier aus. Insgesamt habe man seit der Wiedervereinigung vor 33 Jahren zwar mehr geschafft, als man glaube, aber weniger als man hätte schaffen können, meinte der Bundespräsident.

Festakt in der Elbphilharmonie

Nach dem Gottesdienst findet am Mittag ein Festakt in der Elbphilharmonie in Hamburg statt. Die Festrede hält der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth. Unter den rund 1.300 Gästen sind die gesamte Staatsspitze und die Regierungschefs der Bundesländer.

Die Feierlichkeiten hatten gestern mit einem Bürgerfest rund um Rathaus und Binnenalster begonnen. Die Einheitsfeier bildet den Abschluss der Bundesratspräsidentschaft Hamburgs. Der erste Bürgermeister Tschentscher übergibt das Amt symbolisch an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig.

