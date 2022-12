Heiligabend

An Weihnachten feiern Christen die Geburt Jesu. Nach christlicher Überlieferung kam er in einem Stall auf die Welt. (picture alliance / Ina Fassbender/dpa)

Nach Ansicht von Kardinal Marx ist es das "Fundament unserer Zivilisation". Weihnachten unterstreiche, dass jedes menschliche Leben kostbar sei, ein großes Geschenk, eine Gabe und eine Aufgabe, sagt der Erzbischof von München und Freising in seiner heutigen Predigt im Liebfrauendom. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, warb in einem Interview mit dem "Mannheimer Morgen" für Solidarität mit all jenen, die nicht wüssten, wie sie angesichts der Energiekrise und der immensen Preissteigerungen ihr Auskommen sichern sollten. Auch die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, rief zur Nächstenliebe auf. Die Weihnachtsbotschaft vom Frieden sei selten so nötig gewesen wie zum Ende dieses Jahres, sagte sie im Sender WDR. Kein einziger verzweifelter, kranker oder geflüchteter Mensch dürfe dieser Gesellschaft gleichgültig sein.

