Heiligabend in Deutschland

An Weihnachten feiern Christen die Geburt Jesu. Nach christlicher Überlieferung kam er in einem Stall auf die Welt. (picture alliance / Ina Fassbender/dpa)

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, rief zum Einsatz für den Frieden auf. Wenn Menschen unter Krieg und Gewalt, unter Ungerechtigkeit und Armut litten, dann sei damit die Ehre Gottes angegriffen, sagte die westfälische Präses in ihrer Predigt in der Zionskirche Bielefeld-Bethel. Wer sich für den Frieden auf Erden einsetze - im Großen wie im Kleinen - sei auf nicht verlorenem Posten.

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, mahnte mehr internationale Solidarität an. Nationale Eitelkeiten und partikuläres Denken nach dem Motto "Wir zuerst“ müssten aufgegeben werden. Um Nöte zu lindern, könne Wohlstand nicht weiter gegen andere verteidigt, sondern müsse vielmehr mit anderen geteilt werden, sagte der Limburger Bischof in seiner Predigt in der Christmette im Dom der Stadt. Dies gelte hier in unserem Land in der zunehmenden Not der Energiekrise, aber auch über Deutschland hinaus.

