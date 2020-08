Hätte Martin Luther ein Schiff gekauft, das Geflüchtete aus dem Mittelmeer retten soll? Die Evangelische Kirche hat lange darüber gestritten, schließlich wurden Spenden gesammelt, etwa 1,5 Millionen Euro kamen zusammen und es wurde ein Schiff ersteigert. In diesen Tagen sticht es in See. Das Boot heißt nicht "Martin Luther", es wurde auf den Namen "Sea-Watch 4" getauft.

Das Schiff hat etwas mit dem Evangelium zu tun

Er habe einen Shitstorm erwartet, aber einen Lovestorm geerntet, sagte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm bei der Schiffstaufe im Februar. Was das Schiff mit dem Evangelium zu tun hat, auf das diese Kirche sich beruft, erschließt sich unmittelbar: Fremde aufnehmen, Nackte bekleiden, Hungernde nähren – das sind drei von sieben Werken der Barmherzigkeit. Es heißen viele Menschen gut, dass eine Kirche barmherzigen Worten auch barmherzige Taten folgen lässt.

Die Sea-Watch 4 wird begleitet von warmem Applaus. Aber die evangelische Kirche bewegt sich mit ihrer Aktion im Fahrwasser der gesellschaftlichen Großdebatte um die richtige Flüchtlingspolitik. Und das bedeutet: Es wird so unruhig, wie es immer war. Wenn sich der Liebeswind legt, zieht das altbekannte Sturmtief auf. Es gibt evangelische Gläubige, die mit Austritt drohen und sagen: "Das ist nicht mehr meine Kirche!" Sie meinen: Diese EKD ist ihnen zu politisch, zu flüchtlingsfreundlich, zu eng vertäut mit der Pfarrerstochter Angela Merkel und ihrem humanitären Imperativ aus dem Spätsommer 2015. Wenn man schon glaube helfen zu müssen, dann im Herkunftsland, nicht im Mittelmeer, lautet die Kritik. Der Kirche müsse es ums Seelenheil gehen, nicht um Seenotrettung. Kurzum: Luther hätte Bedford-Strohm ins Steuer gegriffen, sind sich diese Christinnen und Christen sicher.

Die Frage, zu helfen oder nicht, ist schlicht unethisch

Eigentlich müsste das Schicksal der Ertrinkenden die Christenseele aufwühlen. Stattdessen erörtern einige besonders Lautstarke, ob man helfen oder es lassen soll. Diese Frage ist schlicht unethisch. Man soll nicht, man muss retten. Aber was tun, wenn Mitglieder von Bord gehen, weil die EKD ein Schiff ins Mittelmeer schickt? Kirche retten oder Flüchtlinge retten? Auch so scharf wird gefragt.

Die Flüchtlingsdiskussion ist geprägt von falschen Alternativen und schiefen Entweder-Oder-Konstruktionen. Das Schiff ersetzt nicht die Hilfe in den Herkunftsländern, die "Sea-Watch 4" verhindert auch nicht, dass sonntags über göttliche Gnade gepredigt wird. In den Kirchen dürfte noch genug Raum fürs "Sowohl als auch" sein, für Seelenheil und – zum Glück – auch für Seenotrettung.

Dr. Christiane Florin (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Christiane Florin, Jahrgang 1968, ist Redakteurin für "Religion und Gesellschaft" beim Deutschlandfunk. Bis 2015 leitete sie die Redaktion von Christ&Welt in der Wochenzeitung "Die ZEIT". Ihre Erfahrungen als Lehrbeauftragte für Politikwissenschaft an der Universität Bonn verarbeitete sie in dem Essay "Warum unsere Studenten so angepasst sind" (Rowohlt 2014). 2017 veröffentlichte sie das Buch "Weiberaufstand. Warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen" (Kösel).