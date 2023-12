Brot für die Welt (picture alliance / Marijan Murat / dpa / Marijan Murat)

Die zentralen Festgottesdienste fanden heute früh in der Leipziger Peterskirche und im Erfurter Dom statt. Altbundespräsident Gauck appellierte in Leipzig an die Teilnehmer, genau hinzuschauen, wo die Menschen Hilfe benötigten. Die evangelische Spendenaktion von "Brot für die Welt" steht unter dem Motto "Wandel säen". Der katholische Kardinal Álvaro Leonel Ramazzini aus Guatemala sprach in Erfurt und sagte, Christen in aller Welt dürften sich nicht dem Elend und der Diskriminierung verschließen.

Mit den beiden kirchlichen Spendenkampagnen sollen Projekte gegen den Hunger auf der Welt und für ein globales Ernährungssystem sowie Flüchtlingsprojekte in Lateinamerika unterstützt werden.

