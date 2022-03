Der Freiburger Erzbischof Burger. (dpa-Bildfunk / Patrick Seeger )

Das Hilfswerk Misereor will in den kommenden 40 Tagen um Unterstützung für Entwicklungs- und Klimaschutzprojekte weltweit werben. Im Mittelpunkt stehen dabei die Länder Bangladesch und die Philippinen. Freiburgs Erzbischof Burger sagte, unzählige Menschen in der Ukraine und in anderen Krisengebieten brauchten dringend Hilfe. Im bayerischen Fürth eröffnete die evangelische Kirche ihre Aktion zur Passionszeit: "7 Wochen ohne". Auch die ehemalige Regionalbischöfin Breit-Keßle rief zu Spenden und zur konkreten Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine auf.

In der christlichen Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern geht es nicht nur um den Verzicht auf Genussmittel wie Süßigkeiten, Fleisch oder Alkohol, sondern auch um eine Unterbrechung von Gewohnheiten.

