"Woche für das Leben"

"Alzheimer Angehörigen-Initiative" in Leipzig, Archivbild (dpa/ picture alliance/ Waltraud Grubitzsch/)

In diesem Jahr lautet das Motto: "Mittendrin. Leben mit Demenz". Die Kirchen wollen in den Veranstaltungen bis zum 7. Mai Ängste im Umgang mit der Krankheit abbauen und für Seelsorge- und Beratungsangebote werben. Bei einem ökumenischen Gottesdienst in der Nikolaikirche betonten die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, und der stellvertretende Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Bode, die Würde des Menschen und die Bedeutung der Nächstenliebe. Bode betonte, Menschen mit Demenz sollten mit ihren Angehörigen am gesellschaftlichen Leben teilhaben dürfen.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.