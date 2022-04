Kardinäle halten Osterkerzen während der Messfeier zur Osternacht im Petersdom. (Alessandra Tarantino/AP/dpa)

In diesem Jahr sei Ostern ein Hoffnungsfest gegen Krieg und Gewalt, sagte die stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs. Diese Botschaft komme angesichts des Leides in der Ukraine allerdings schwer über die Lippen. Der katholische Trierer Bischof Ackermann betonte in seiner Predigt, Gott bewahre nicht vor allem, rette aber durch alles hindurch. In Osnabrück rief Bischof Bode - ebenfalls Katholik - die Menschen dazu auf, sich trotz der Nachrichten von Leid und Tod für Leben und Frieden einzusetzen, etwa in der Zuwendung zu Geflüchteten. Er appellierte an die russisch-orthodoxe Kirche, sich mit der christlichen Friedensbotschaft für ein Ende der Gewalt einzusetzen.

Bei der Feier zur Osternacht im Vatikan warnte Papst Franziskus davor, in Resignation zu verfallen. Man könne nicht Ostern feiern, wenn man nicht den Mut habe, mit den Werken des Bösen zu brechen und sich für Jesus und die Liebe zu entscheiden.

Weiterführende Informationen

