Das Kirchenasyl sorgt regelmäßig für Diskussionen. Jetzt erklärt der Leiter des Berliner Büros der Deutschen Bischofskonferenz, dass rund die Hälfte der beim Kirchenasyl aktiven Gemeinden die mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vereinbarte Regeln missachtet. So funktioniert das Kirchenasyl.

Was ist das Ziel von Kirchenasyl?



Mit dem Kirchenasyl wollen Gemeinden Flüchtlingen die letzte Chance geben, eine unmittelbar bevorstehende Abschiebung bei Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit zu verhindern. Beim Kirchenasyl wird den Betroffenen zeitlich befristet in den Kirchenräumen Schutz gewährt und eine erneute Überprüfung des Abschiebebescheids angestrebt.



Kirchengemeinden wollen zwischen den Behörden, die Anordnungen zum Abschiebungsvollzug auszuführen haben, und Flüchtlingen vermitteln. Das Asyl schafft dabei Zeit für weitere Verhandlungen. Wer heute in der Bundesrepublik Kirchenasyl gewährt, verstößt nach einhelliger Rechtsauffassung allerdings gegen geltendes Recht. Es gibt aber eine grundsätzliche staatliche Toleranz des Kirchenasyls. Rein rechtlich könnten Behörden Flüchtlinge allerdings aus Gemeinderäumen und Kirchen holen lassen.



Welche Regeln müssen beim Kirchenasyl eingehalten werden?



Die Gemeinden müssen das Kirchenasyl an die Behörden melden. Außerdem muss ein kirchlicher Antragsteller benannt sein und rechtzeitig ein Dossier beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eingehen. Zuletzt hatte sich laut den Gemeinden jedoch der Austausch mit dem Bundesamt verschlechtert und die Kritik an den Kirchen war wieder lauter geworden.



Warum gibt es Diskussionen?



Ein Vorwurf an die Kirchengemeinden lautet, Verfahrensabsprachen nicht einzuhalten. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Überstellungsfrist. Die Dublin-Regelung besagt, dass der Staat, in dem ein Flüchtling erstmals den Boden der EU betreten hat, für das Asylverfahren zuständig ist. Reist der Asylsuchende weiter, kann er innerhalb einer Frist von sechs Monaten wieder in den Ersteinreisestaat zurückgeschickt werden. Verstreicht die Frist, ist der andere Staat zuständig. Seit August wurde diese Frist erhöht. Seitdem dürfen Flüchtlinge auch innerhalb von 18 Monaten zurückgeschickt werden.