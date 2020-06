Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche hat einen neuen Höchststand erreicht.

Wie die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn mitteilte, haben im vergangenen Jahr rund 272.770 Menschen die Kirche verlassen. 2018 hatte die Zahl bei 216.078 gelegen. Insgesamt gehörten 2019 noch 22,6 Millionen Männer, Frauen und Kinder der katholischen Kirche an, das sind 27,2 Prozent der Gesamtbevölkerung.



Auch die evangelische Kirche in Deutschland verzeichnet deutlich mehr Austritte. Nach Angaben der EKD waren es im vergangenen Jahr 270.000 Menschen und damit 22 Prozent mehr als 2018.