Kirchenobere bitten um Oster-Waffenstillstand in der Ukraine.

So solle den Christen beider Länder das Feiern des Osterfestes und allen Bürgern eine Atempause ermöglicht werden. „Wir ersuchen Sie respektvoll, einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erklären“, heißt es in dem zugleich an Russlands Präsidenten Putin und den ukrainischen Präsidenten Selenskyj gerichteten Brief. Der Waffenstillstand solle von Beginn des 17. April bis zum Ende des 24. April dauern und so die verschiedenen Oster-Daten in West- und Osteuropa umfassen.

Die Präsidenten der Konferenz Europäischer Kirchen und der Kommission der katholischen Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft zitieren auch Papst Franziskus mit der Aufforderung, im Anschluss sollten nicht die Waffen wiederaufgenommen, sondern Friedensverhandlungen begonnen werden.

