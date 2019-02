Papst Franziskus ist von seinem dreitägigen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Rom zurückgekehrt.

Das katholische Kirchenoberhaupt hatte im Stadion von Abu Dabi eine Messe mit mehr als 120.000 Gläubigen gefeiert. In seiner Predigt rief der Papst die Christen in der Region auf, an ihrem Glauben festzuhalten und sich für Frieden einzusetzen.



Es war die erste Reise eines Papstes auf die Arabische Halbinsel. Der Besuch stand im Zeichen des interreligiösen Dialogs mit dem Islam.