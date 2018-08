Eine Woche vor dem ersten Papstbesuch seit fast 40 Jahren in Irland hat der Erzbischof von Dublin, Martin, eine offene Auseinandersetzung mit Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche gefordert.

Papst Franziskus solle frei über diese Themen sprechen, erklärte er. Die Skandale hätten die Gläubigen verbittert. Sie seien nicht nur wütend wegen der vielen Missbrauchsfälle, sondern auch wegen der Rolle der Kirche. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche wird am kommenden Wochenende zum Weltfamilientreffen in der irischen Hauptstadt erwartet.



Die katholische Kirche in Irland hat über Jahrzehnte Straftaten im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen systematisch vertuscht. Dies wurde Ende 2009 im sogenannten Murphy-Bericht aufgedeckt ebenso wie die Leiden von mehr als 400 Opfern. In den USA wurde zuletzt bekannt, dass rund 300 Priester - die meisten sind inzwischen verstorben - in den vergangenen 70 Jahren mindestens 1.000 Kinder und Jugendliche missbraucht haben.