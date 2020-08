Die Evangelische Kirche in Deutschland stellt Überlegungen an, die Kirchensteuer für bestimmte Gruppen zu reduzieren.

Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strohm sagte der Zeitung "Die Welt", man diskutiere darüber, ob es vernünftig sei, bei Berufseinsteigern mit der Kirchensteuer noch zu warten oder sie zu abzusenken. Auch erwäge man, Rücksicht auf andere bestimmte Lebenssituationen zu nehmen, die das Kirchenrecht bisher nicht vorsehe, die menschlich aber nachvollziehbar seien.



Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben 2019 so viel Kirchensteuer erhalten wie nie. Grund war die gute Konjunktur. Wegen der Corona-Pandemie erwarten sie in diesem Jahr einen deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen. Außerdem sinken die Mitgliederzahlen.